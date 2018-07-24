Власти Подмосковья возместят часть затрат частников, направленных на борьбу с борщевиком

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Более 54 млн рублей выделено из бюджета Московской области на субсидии физическим и юридическим лицам, которые самостоятельно уничтожают борщевик Сосновского на своих территориях. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин в рамках заседания правительства.

В Подмосковье с 2018 году начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. На соответствующие мероприятия в течение текущего года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета.

"С учетом образовавшейся экономии, которая у нас есть в рамках выделенных финансовых средств, предлагаем дать возможность тем физлицам и юрлицам, которые захотят обработать свою территорию [от борщевика], представить субсидию на компенсацию затрат по осуществлению соответствующий работ. По нашим расчетам, этих денег достаточно для того, чтобы провести эту работу и помочь тем, кто хочет решить проблему с борщевиком", — сказал Разин.

Министр напомнил, что согласно подготовленному проекту закона, который планируется рассмотреть в осеннюю сессию, за неисполнение обязанностей по уничтожению борщевика на частных землях планируется ввести штрафы: для граждан он может составить от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Борщевик — ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи.

На территории Подмосковья в конце 2017 года было выявлено более 32 тыс. га, заросших этим растением.