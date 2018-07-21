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В Подмосковье более тысячи гектаров освободили от борщевика
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В Подмосковье более тысячи гектаров освободили от борщевика 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Свыше тысячи гектаров земли в Подмосковье расчищены от борщевика, представляющего опасность для человека и сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.
"В этом году правительство Московской области на ликвидацию сорняка выделило почти 300 миллионов рублей. На портале «Добродел» было организовано голосование, с помощью которого жители определили около 1,5 тысячи наиболее заросших участков. Все указанные места будут обработаны в первоочередном порядке. В настоящее время на территории региона уже обработано свыше тысячи гектаров земли, где растет борщевик", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что региональное правительство разработало законопроект о штрафе в размере до одного миллиона рублей для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком. Власти Московской области разработали на несколько лет комплексную программу по борьбе с опасным сорняком.
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