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А. Воробьев: На борьбу с борщевиком в Подмосковье требуется три года
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А. Воробьев: На борьбу с борщевиком в Подмосковье требуется три года 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: MosDay.ru
Для того, чтобы победить в Московской области борщевик, властям региона и муниципалитетов потребуется три года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире канала «360 Подмосковье».
«Сегодня порядка 30 тыс. га поросло этой, не побоюсь этого слова, заразой. Мы выделили 300 млн руб. Сейчас каждый глава территории с нашим Минсельхозом занимаются тем, что косят и обрабатывают химикатами. Он настолько живучий, что одного раза обработки химикатом недостаточно, чтобы устранить проблему. Поэтому три года нужно косить, желательно весной, и обрабатывать борщевик», — сказал А. Воробьев. Губернатор выразил надежду, что все 30 тыс. га будут обработаны до конца сезона, а в следующем году работа будет повторена.
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