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Губернатор Ульяновской области попросил помощи у Олега Дерипаски
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Губернатор Ульяновской области попросил помощи у Олега Дерипаски 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Слухмейкеры довольны — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил помощи в благоустройстве местного стадиона у миллиардера Олега Дерипаски. На своей странице в Facebook Сергей Морозов выразил надежду, что «Олег Дерипаска не будет против после чемпионата мира по футболу навести порядок на стадионе „Мотор“ или передать его в собственность Ульяновской области, чтобы регион совместно с коллегами из Минспорта РФ и РФС довели его до современного состояния». Комментарий: пока это только инициатива «Пока это только инициатива. Она была озвучена на организационном форуме „Россия — спортивная держава“. Как показывает практика, скорее всего, последует какое-то письменное обращение. Если Сергей Иванович высказал инициативу устно, то не просто так он это сделал», — пояснил «ФедералПресс» пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук.
Фото: kremlin.ru
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