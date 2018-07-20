Стало известно, когда состоится кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород» 

«Мисс Нижний Новгород-2017» Дарья КартышоваСтало известно, когда состоится кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород»Директор «Бюро Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова объявила дату кастинга конкурса «Мисс Нижний Новгород».
В этом году он пройдёт 23 августа. Место кастинга будет объявлено позднее.
— Дорогие Мамы, Папы, Бабушки, Дедушки, Подруги, Друзья, Братья, Сестры потенциальных Мисс Нижний Новгород, сообщите девчонкам, что пора! Пора готовиться! Тема конкурса в этом году АВАНГАРД! — написала на своей страничке в социальной сети Екатерина Чудакова. Напомним, в прошлом году корона самой красивой девушки Нижнего Новгорода досталась Дарьи Картышовой.