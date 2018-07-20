Ещё
Стало известно, когда состоится кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, когда состоится кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород» 

Нижегородская правда 46 минут назад
Фото: Нижегородская правда
«Мисс Нижний Новгород-2017» Дарья КартышоваСтало известно, когда состоится кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород»Директор «Бюро Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова объявила дату кастинга конкурса «Мисс Нижний Новгород».
В этом году он пройдёт 23 августа. Место кастинга будет объявлено позднее.
— Дорогие Мамы, Папы, Бабушки, Дедушки, Подруги, Друзья, Братья, Сестры потенциальных Мисс Нижний Новгород, сообщите девчонкам, что пора! Пора готовиться! Тема конкурса в этом году АВАНГАРД! — написала на своей страничке в социальной сети Екатерина Чудакова. Напомним, в прошлом году корона самой красивой девушки Нижнего Новгорода досталась Дарьи Картышовой.
Нижегородская правда: последние новости
«На кухне я перехватила недоумённый взгляд Себастьяна, когда тот увидел газовую колонку» Нижний Новгород промок насквозь В детском центре «Лазурный» Нижегородской области выбрали лидеров XXI века
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу222
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня26
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1234
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Умерла Мария Спивак37
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение