Стало известно, когда состоится кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород»

«Мисс Нижний Новгород-2017» Дарья КартышоваСтало известно, когда состоится кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород»Директор «Бюро Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова объявила дату кастинга конкурса «Мисс Нижний Новгород».

В этом году он пройдёт 23 августа. Место кастинга будет объявлено позднее.