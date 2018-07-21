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Незамужних красоток снова разыскивают в Нижнем Новгороде
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Незамужних красоток снова разыскивают в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Конкурс «Мисс Нижний Новгород» проходит ежегодно. В этом году смотр красавиц для участия в шоу пройдет 23 августа, в 13.00, в The Top Club.
Требования для Мисс предъявляют каждый год традиционные:
Возраст — от 16 до 25 лет,
рост — не ниже 168 сантиметров,
отсутствие штампа о действующем браке в паспорте.
Для участия нужно пройти регистрацию: загрузить 2 фотографии в альбом «Вконтакте», подтвердить свое участие лично в офисе Бюро «Мисс Нижний Новгород» (Ульянова, 10 а, второй вход, 5 этаж) и заполнить подробную анкету участника. При себе необходимо иметь 2 распечатанные фотографии (портрет и в полный рост).
Организаторы подчеркивают, что регистрацию на конкурс можно пройти в день кастинга.
23 августа девушкам нужно иметь при себе купальник и туфли на каблуке, нанести дневной макияж.
Посмотрите прошлогодний репортаж с кастинга — он поможет вам не совершить ошибок предыдущих участниц, которые не попали на конкурс.
А также мы рассказывали, как проходил финал конкурса «Мисс Нижний Новгород-2017». Знакомили читателей с финалистками и с обладательницей короны — Дарьей Картышовой. Она ради победы пошла на серьезные жертвы.
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