Незамужних красоток снова разыскивают в Нижнем Новгороде

Конкурс «Мисс Нижний Новгород» проходит ежегодно. В этом году смотр красавиц для участия в шоу пройдет 23 августа, в 13.00, в The Top Club.

Требования для Мисс предъявляют каждый год традиционные:

Возраст — от 16 до 25 лет,

рост — не ниже 168 сантиметров,

отсутствие штампа о действующем браке в паспорте.

Для участия нужно пройти регистрацию: загрузить 2 фотографии в альбом «Вконтакте», подтвердить свое участие лично в офисе Бюро «Мисс Нижний Новгород» (Ульянова, 10 а, второй вход, 5 этаж) и заполнить подробную анкету участника. При себе необходимо иметь 2 распечатанные фотографии (портрет и в полный рост).

Организаторы подчеркивают, что регистрацию на конкурс можно пройти в день кастинга.

23 августа девушкам нужно иметь при себе купальник и туфли на каблуке, нанести дневной макияж.

Посмотрите прошлогодний репортаж с кастинга — он поможет вам не совершить ошибок предыдущих участниц, которые не попали на конкурс.