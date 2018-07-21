Кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород 2018» пройдет 23 августа

Кастинг 23-го конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород 2018» пройдет в The Top Club на Нижневолжской набережной 23 августа, сообщают организаторы в социальной сети.

В конкурсе могут принять участие незамужние девушки в возрасте от 16 до 25 лет и ростом не ниже 168 сантиметров. Чтобы принять участие, нужно загрузить две фотографии с специальный альбом в соцсети «ВКонтакте», заполнить анкету в офисе «Мисс Нижний Новгород» (Ульянова, 10 а). В день кастинга при себе нужно иметь купальник и туфли на каблуке.

«Приветствуется легкий дневной макияж, а еще стоит отбросить волнение и постараться подать себя с лучших сторон», — говорится в сообщении.

Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород» проводится ежегодно с 1995 года, а в 2006 году он получил статус регионального. Победительница отправляется на главный федеральный конкурс «Краса России».