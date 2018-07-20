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На ВСМПО отпраздновали День металлурга
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На ВСМПО отпраздновали День металлурга 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба ВСМПО-Ависма, состязания включили в себя армрестлинг, дартс, поднятие гири, стрельбу из лука и перетягивание каната. Отмечается, что в мероприятиях приняли участие в том числе дети сотрудников.
11 и 12 июля в историко-производственном музее комбината были награждены около 200 наиболее отличившихся на производстве металлургов. На следующий день в ДК «Металлург» состоялся торжественный вечер «Эпохи знаковый момент», на котором, помимо прочих, выступил оркестр Пермского военного института Нацгвардии.
«В ближайшие 5-7 лет нас ждут большие изменения, на комбинате будут реализовываться очень серьёзные инвестиционные проекты. Мы будем совершенствовать технологию производства, и всё это для того, чтобы работать ещё стабильнее, ещё лучше. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!», — отметил исполнительный директор Ависмы Дмитрий Трифонов.
14 июля на стадионе «Березники Арена Спорт» состоялся футбольный матч между командами управленцев производственных площадок Ависмы и ВСМПО. В тот же день на площади перед ДК «Металлург» прошел концерт группы «Ночные Снайперы», который собрал несколько десятков тысяч горожан.
Фото: пресс-служба ВСМПО-Ависма
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