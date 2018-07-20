Жители Свиблова выступили против сноса гаражей

На Уржумской улице планировали организовать общежитие для сотрудников ГБУ «Жилищник».

В четверг, 19 июля, состоялась встреча жителей Уржумской улицы с кандидатом в мэры Ильей Свиридовым . Жители нескольких домов пожаловались ему на решение окружной комиссии о сносе гаражей и организации на освободившемся участке общежития для сотрудников ГБУ «Жилищник».

По мнению горожан, сроки по вывозу имущества из гаражей слишком короткие, а лето как традиционная пора отпусков — не лучшее время для решения этого вопроса.