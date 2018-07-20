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Минприроды рассматривает предложения ФСБ о стратегической важности бурных медведей
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Минприроды рассматривает предложения ФСБ о стратегической важности бурных медведей 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минприроды рассматривает разработанный ФСБ проект постановления правительства РФ, согласно которому предлагается считать бурых и гималайских медведей стратегически важным ресурсом из-за сокращения численности этих животных. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба министерства.
"Документ поступил на согласование в Минприроды и будет рассмотрен специалистами в установленном порядке", — сообщила пресс-служба Минприроды.
Как отмечается в пояснительной записке ФСБ, особые меры правовой защиты животных требуются в связи с их высокой востребованностью на нелегальных зарубежных рынках.
В марте в Генпрокуратуре РФ заявляли, что численность бурого медведя в России сократилась на 36% за два года — с 225 тыс. особей в 2015 году до 143 тыс. особей в 2017 году. Одной из основных причин сокращения их числа является браконьерство. Кроме того, в июне Генпрокуратура предлагала рассмотреть вопрос о включении всех видов бурого медведя в Красную книгу РФ.
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