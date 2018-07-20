Минприроды рассматривает предложения ФСБ о стратегической важности бурных медведей

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Минприроды рассматривает разработанный ФСБ проект постановления правительства РФ , согласно которому предлагается считать бурых и гималайских медведей стратегически важным ресурсом из-за сокращения численности этих животных. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"Документ поступил на согласование в Минприроды и будет рассмотрен специалистами в установленном порядке", — сообщила пресс-служба Минприроды.

Как отмечается в пояснительной записке ФСБ, особые меры правовой защиты животных требуются в связи с их высокой востребованностью на нелегальных зарубежных рынках.