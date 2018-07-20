Тэйлор Свифт станет «кошкой»

Тэйлор Свифт (Taylor Swift) не так давно обошли в популярности ее собственные кошки. Оливия и Мередит стали популярными, появившись в фильме «Дэдпул 2». Однако певица решила сделать ответный ход. Она снимется в кинематографической версии мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».

На съемочной площадке она будет работать вместе с обладательницей «Оскара» Дженнифер Хадсон , которая сыграет Гризабеллу, гламурную кошечку. Режиссером фильма станет Том Хупер , который до этого снял «Отверженных» и получил награду Академии за картину «Король говорит».

Также в списке актеров мюзикла, согласно некоторым источникам, числятся Джеймс Корден Иэн Маккеллен . Мысли об адаптации мюзикла появились у продюсеров с тех пор, как постановка получила популярность в 1981 году, пишет издание Daily Mail.

Ллойд Уэббер и режиссер Тревор Нанн совместно создали музыкальную историю из серии стихотворений Томаса Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом». Впервые стихотворения были прочитаны по радио в 1937 году и, опубликованные в 1939, перед самым началом Второй мировой войны, почти сразу же стали бестселлером.

Тридцать лет назад интерес к тому, чтобы снять фильм по «Кошкам», проявил Стивен Спилберг , но позднее отказался от проекта. Теперь он указан как исполнительный продюсер фильма, в котором актеры будут носить кошачьи костюмы, отличающиеся от использованных в театральной постановке. На протяжении двух лет Хупер работал над инновационным методом совмещения компьютерной графики с живым изображением. Съемки фильма должны будут начаться в ноябре. Ллойд Уэббер работает в тесном контакте с Хупером и его коллегами.

В мюзикле рассказывается о свалке, на которой собирается кошачье общество, возглавляемое кошачьим мудрецом, чтобы выбрать величайшего представителя их племени, который отправится для перерождения в кошачий рай.

Возможно, Тейлор пригласили по нескольким причинам. Ее шестой альбом Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю. Певица также появилась на обложке январского номера британского Vogue как одна из главных женщин в современной музыкальной индустрии.