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Тейлор Свифт составит компанию Дженнифер Хадсон в киноверсии мюзикла «Кошки»
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Тейлор Свифт составит компанию Дженнифер Хадсон в киноверсии мюзикла «Кошки» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Музыканты, пробующие свои силы на актерском поприще — явление в Голливуде очень частое, и совсем скоро на большой экран вернется Тейлор Свифт. Певица снимется в киноверсии знаменитого мюзикла «Кошки» вместе с такими звездами, как Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден и Иэн МакКеллен.
Адаптировать мюзикл «Кошки» для большого экрана будет режиссер Том Хупер — буквально несколько лет назад он получил «Оскар» за режиссеру фильма «Король говорит». Съемки картины начнутся в Великобритании уже в ноябре этого года — похоже, что выпустить киноверсию мюзикла «Кошки» собираются осенью следующего года, с прицелом на «Оскар», тем более всем известно, как Киноакадемия любит мюзиклы.
Главную роль в картине отведут Дженнифер Хадсон, которая с жанром музыкальной драмы отлично знакома — в 2007 году актриса и певица получила «Оскар» за роль в «Девушках мечты». Какие именно роли достанутся Тейлор Свифт, Джеймсу Кордену и Иэну МакКеллену, пока не сообщается. Производством киноверсии «Кошек» займется студия Working Title, в 2012 году успешно перенесшая на большие экраны мюзикл «Отверженные» с Хью Джекманом и Энн Хэтэуэй.
попкорнnews
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