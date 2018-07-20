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Где скачать обои на Android-смартфон? Помощь 3D-обои
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Где скачать обои на Android-смартфон? Помощь 3D-обои 

Android Insider 56 минут назад
Фото: Android Insider
Фоновый рисунок рабочего стола — дело непостоянное. Сегодня он один, а завтра уже совершенно другой. Менять картинки в зависимости от настроения позволит приложение 3D-обои. У него неплохая коллекция изображений в высоком качестве, а для установки фона достаточно нескольких касаний.
Разработчики предлагают не ждать и сразу переходить к делу. Приложение показывает обои в готовом виде. Справа вверху — порядковый номер картинки, тогда как слева вверху расположилась кнопка навигации. С ней можно перейти к новым изображениям, топу картинку или любимым обоям.
Изображения листаются свайпами. Если хотим перейти к определённой картинке, вводим её номер в счётчике.
Допустим, фотография понравилась. В таком случае нажимаем на кнопку «Set» и выбираем следующие действия. Можно лайкнуть картинку, поделиться ей с друзьями, сохранить в галерее или сразу установить в качестве обоев. Размер одной из загруженных картинок — 2306 х 4096 пикселей, неплохо.
Приложение работает при подключении к сети, поэтому показывает рекламу. Обычно короткие ролики видим перед загрузкой файла или его переносе на рабочий стол.
3D-обои — неплохой вариант разнообразить жизнь своего смартфона. Программа добавит рабочему столу новые краски и не даст заскучать в однообразии оформления.
Приложение: 3D-обои
Разработчик: Wallpapers4K
Категория: Инструменты
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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