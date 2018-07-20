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Участники интенсива во Владивостоке создали программу обмена данными между блокчейн сетями
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Участники интенсива во Владивостоке создали программу обмена данными между блокчейн сетями 

ТАСС 56 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Участники интенсива «Остров 10-21» в рамках лабораторной работы X-Labs разработали альфа-версию приложения, с помощью которого можно будет связать несколько сетей блокчейн и передавать между ними данные. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист STEM-программ отдела проектных олимпиад университета Иннополис, преподаватель X-Labs «Децентрализованные системы обработки и хранения информации (блокчейн)» Александр Колотов.
"В лаборатории мы изучали, как можно строить децентрализованные приложения на базе технологии блокчейн Ethereum. Мы попытались связать несколько блокчейн сетей и решить вопрос, как между ними передавать данные. За 36 часов лабораторной работы нам удалось создать рroof-of-concept решения, то есть мы убедились, что это в принципе возможно. Если поработать еще над этой задачей около месяца, у нас должен получиться полный продукт, который направлен на то, чтобы связать между собой разные блокчейн сети", — сказал Колотов.
Об интенсиве
Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ «Остров 10-21» стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.
Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО «Цифровая экономика». Это правительство РФ, госкорпорации «Ростех» и "Росатом", Сбербанк, «ВЭБ Инновации», «Ростелеком», "Яндекс" и другие.
X-labs — одна из основных форм работы на «Острове». На лабораторных работах преподают ученые из ведущих, в том числе зарубежных университетов и компаний, работающие в области цифровой экономики. На острове в ходе лабораторных работ решают «невозможные» задачи. Слушатели сосредотачиваются на работе с большими данными, искусственным интеллектом, системами распределенного реестра, новыми и портативными источниками энергии, нейротехнологиями, VR/AR, сенсорикой и компонентами робототехники.
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