Новый налог для самозанятых! Как это может коснуться огородников и садоводов?

Всех огородников, которые выращивают урожай и продают его, ждет новый налог. Граждан приравняют к категории «самозанятых» и обяжут платить государству определенную сумму взносов. Единственный бонус — освобождение от плановой проверки контролирующими органами. Предложение выдвинул Минюст , основываясь на том, что граждане, осуществляющие продажу товаров, производимых самостоятельным трудом, являются предпринимателями.

Кто попадет в категорию самозанятых

До сегодняшнего времени официального определения «самозанятый гражданин» не существует. НК РФ содержит понятие физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего услуги другим физическим лицам. К данной категории относят работников домашнего труда, оказывающих услуги репетитора, няни.

Теперь же Минюст объявил о необходимости дачи универсального определения для граждан, работающих на себя. Предложение позволит внести в список большое количество видов деятельности, сфер услуг. Конкретные данные будут известны позднее. Однако уже сегодня понятно, что реестр самозанятых граждан, сегодня состоящий из нянь, домработниц и репетиторов, будет значительно расширен. К этому числу могут отнести и обычных дачников, особенно тех, кто реализует выращенную продукцию с целью получения денег.

Бонусы для самозанятых граждан

Министерство финансов заявляет о том, что идет работа над новым налоговым режимом упрощенной редакции. Особенности остаются в тайне, однако обнародовано предложение Минфина об установлении специальной ставки налога в размере 3-6%. Дополнительно упростят режим налоговой отчетности, и есть вероятность полной отмены плановых проверок. Но только к людям, которых причислят к категории самозанятых граждан.

Главный пункт преткновения — невозможность осуществления проверки работы на дому. Внепланово органы попросту не войдут в жилище, гражданин имеет право не пускать в дом посторонних лиц, ссылаясь на Конституцию и пункт о неприкосновенности. А вот офисы — открытое поле деятельности, тут визит сотрудников госконтроля вполне правомочен. Выдвигаемые предложения о дистанционных проверках пока тоже в стадии рассмотрения — общего алгоритма работ нет, а создание подобного сопряжено с рядом трудностей.

Налоговое бремя и штрафы

Если в ходе проверки выяснится, что самозанятый гражданин не зарегистрирован как предприниматель, его ждет штраф в размере 2000 р. По законодательству, человеку достаточно купить один патент за 20 000 руб. Связано это с тем, что в отличие от ИП для самозанятых граждан не предусмотрено нескольких систем налогообложения.