В России предложили ввести суточную норму вылова для рыболовов

«Есть те, кто занимаются рыболовством ответственно — рыбу поймать, запасы сохранить, — а есть те, кто занят временным выловом, а потом занимается реализацией. Мы их называем бытовые браконьеры», — сказал Шестаков.

Как пояснил Шестаков, предлагается ограничить возможности псевдопредпринимателей, чтобы у рыбоинспекторов появилась возможность контролировать вылов.

За нарушение правил рыболовства планируют выписывать штраф.

«Вызвана идея регулирования была в том числе просьбами нормальных рыбаков-любителей, потому что им было обидно, что «бытовые браконьеры» приходят и просто выбирают весь объём, при этом не являясь промышленными рыбаками», — отметил Шестаков.