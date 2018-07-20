Ещё
В России предложили ввести суточную норму вылова для рыболовов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили ввести суточную норму вылова для рыболовов 

RT на русском 58 минут назад
Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в беседе с kp.ru заявил, что рыбаки-любители предложили ввести суточную норму вылова.
«Есть те, кто занимаются рыболовством ответственно — рыбу поймать, запасы сохранить, — а есть те, кто занят временным выловом, а потом занимается реализацией. Мы их называем бытовые браконьеры», — сказал Шестаков.
Как пояснил Шестаков, предлагается ограничить возможности псевдопредпринимателей, чтобы у рыбоинспекторов появилась возможность контролировать вылов.
За нарушение правил рыболовства планируют выписывать штраф.
«Вызвана идея регулирования была в том числе просьбами нормальных рыбаков-любителей, потому что им было обидно, что «бытовые браконьеры» приходят и просто выбирают весь объём, при этом не являясь промышленными рыбаками», — отметил Шестаков.
В январе Nation News сообщало, что в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре одобрили включение в список объектов прибрежного рыболовства в Приморском крае два новых вида моллюсков.
RT на русском: последние новости
Директор Нижнетагильского театра прокомментировала смерть Изы Высоцкой В Роспотребнадзоре призвали не купаться в фонтанах Женская сборная России по водному поло потерпела первое поражение на чемпионате Европы, уступив Венгрии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу230
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня29
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1248
Умерла Мария Спивак38
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение