«Когда искусственный интеллект сможет сделать айфон, на нем можно будет зарабатывать реальные деньги»

Многие полагают, что если ОИИ и появится на свет, то это случится в Маунтин-Вью, Пекине или в Москве . Эти три города считаются мировыми институтами в области исследования искусственного интеллекта, где есть компании, вложившие миллиарды в гонку по созданию ОИИ. Однако есть шанс, что свободный искусственный разум может возникнуть в швейцарском городе Лугано , пишет Bloomberg

Журналист Bloomberg Эшли Ванс рассказал об ученом из Лугано Юргене Шмидхубере, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта. Именно он узнал, как сделать так, чтобы искусственный интеллект запоминал информацию.

Юрген Шмидхубер. Фото: Gaia Cambiaggi

Плоды его идей можно найти всюду — в каждом смартфоне, социальной сети или цифровом помощнике. Юрген не принижает своих заслуг и открыто о них говорит, не стесняясь даже громких слов о том, что «его команда планирует изменить ход истории человечества», пишет Ванс.

Однако Шмидхубер не слишком известен — отчасти из-за того, что живет в Альпах. Но, в основном, потому, что коллеги по индустрии недолюбливают его. Шмидхубер известен тем, что во время конференции может прервать выступающего ученого и заявить, что тот позаимствовал или попросту украл одну из его идей. И чем ожесточеннее он сражается за свое признание, тем менее серьезно его воспринимают.

Фото: Gaia Cambiaggi

Baidu и Шмидхубер и его ИИ-стартап Nnaisense уверены в своем будущем, и их не страшит тот факт, что у Google Amazon есть миллиарды для исследования искусственного интеллекта. «Думаю, для создания ОИИ понадобится всего лишь небольшая команда вроде нашей, — сказал ученый. — У нас уже есть множество базовых кусочков этой головоломки».

Шмидхубер начал мечтать о свободном искусственном сознании еще в родной Баварии. В детстве он вдохновлялся Эйнштейном и хотел превзойти его. «Подростком я понял, что величайшим достижением человека может стать создание чего-то, что превзойдет его по уму», — сказал Шмидхубер. После школы Шмидхубер изучал компьютерные науки и математику, в университете получил докторскую степень и опубликовал свои ранние работы об искусственном интеллекте и нейросетях.

Ученый мечтал создать утопию, где будет использоваться труд умных машин, поэтому в 1988 году пожертвовал миллионы долларов на создание Института исследования искусственного интеллекта в Лугано. Шмидхубер был одним из первых сотрудников исследовательского центра. Благодаря партнерству с местными университетами и постоянной финансовой поддержке правительства институт смог превратить Лугано в полноценный ИИ-хаб.

Сейчас невозможно изучить все научные работы об искусственном интеллекте, выпущенные за последние шесть лет, но несколько десятков лет назад в этой области было совершено лишь несколько действительно серьезных открытый. Одно из них, датируемое 1997 годом, принадлежало Шмидхуберу. Тогда он изобрел долгую краткосрочную память, которая позволяет нейросетям искать закономерности в информации. Она добавляет временный контекст анализу данных и помогает вспомнить предыдущие фрагменты информации, проводя между ними связь.

«Искусственный интеллект может научиться запоминать важные данные и игнорировать ненужные, — рассказал ученый. — Долгая краткосрочная память помогает выполнять важные задачи, например, распознавать речь, переводить или описывать словами изображение».

Фото: Gaia Cambiaggi

Стартап Nnaisense часто обходит даже таких серьезных конкурентов, как DeepMind, Facebook и Microsoft . На конференции NIPS 2017 он победил 441 претендента в конкурсе по созданию антропоморфной ИИ-симуляции, преодолевающей виртуальные препятствия на бегу. Симуляции других конкурсантов были неуклюжими, а у швейцарского стартапа они выглядели очень живо и могли бежать со скоростью 4,6 метра в секунду (команда из Китая смогла добиться скорости лишь в 4,2 м/сек). В итоге Nnaisense выиграл ценный приз — мощный компьютер за $70 тысяч.

Сейчас искусственный интеллект во многом используется для рекламных целей, но Шмидхубер и его команда верят, что он способен на большее.

«Сейчас наибольшую выгоду ИИ приносит в области маркетинга, — сказал ученый. — Но реальные деньги можно заработать на другом: когда машины смогут создавать другие машины и выполнять сложные процессы. Например, когда искусственный интеллект сможет сделать айфон».

Создание общего искусственного интеллекта нельзя назвать недосягаемой целью. «В не таком уж далеком будущем мы сможем разговаривать с каким-нибудь маленьким роботом и обучать его сложным задачам, просто показав и объяснив, что нужно сделать, — считает Шмидхубер. — ИИ сможет делать смартфоны и футболки, то есть заниматься тем, что сейчас делают в рабских условиях бедные дети в развивающихся странах. Жизнь человека станет более долгой и здоровой, потому что машины заменят некоторые профессии. Появятся триллионы разных типов искусственного интеллекта, а быстро меняющаяся сложная экосистема ИИ разовьется в недостижимых для человечества масштабах».

Человечество запрограммировано на погоню за прогрессом, верит ученый. Оно будет создавать все более мощные компьютеры до тех пор, пока не устареет или не решит слиться с умными машинами.

«Вы либо станете кем-то, сильно отличающимся от человека, либо останетесь людьми из ностальгических соображений, — сказал Шмидхубер. — Но вы уже не будете принимать серьезных решений. Вы перестанете играть роль в формировании мира».

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