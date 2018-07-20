Во дворе на Новгородской улице вновь стало светло по вечерам 

Освещение восстановили во дворе дома 37 по Новгородской улице. Работы выполнили после обращения жительницы района Лианозово на портал «Наш город» с соответствующей просьбой.
Об устранении замечаний отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)