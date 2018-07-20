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«Ахмат» обыграл «Истанбул Башакшехир», «Рубин» сыграл вничью с «Редингом»
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«Ахмат» обыграл «Истанбул Башакшехир», «Рубин» сыграл вничью с «Редингом» 

Чемпионат.com 26 минут назад
Российские клубы в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги продолжают проводить товарищеские матчи.
«Ахмат» в контрольной игре встречался с турецким «Истанбул Башакшехир», который занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции в минувшем сезоне. Матч завершился победой грозненской команды со счётом 1:0, в составе которой победный мяч на свой счёт записал защитник Андрей Семёнов.
«Рубин» в товарищеском матче встречался с английским «Редингом», который занял 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа прошлого сезона. Игра завершилась со счётом 0:0.
Товарищеские матчи
«Ахмат» (Россия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 1:0 (1:0)
Гол: Семёнов, 45 (1:0).
«Рубин» (Россия) — «Рединг» (Англия) — 0:0 (0:0)
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