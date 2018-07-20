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Пострадавший от отравления нервнопаралитическим веществом в Эйсбери британец выписан из больницы
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Пострадавший от отравления нервнопаралитическим веществом в Эйсбери британец выписан из больницы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врачей.
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