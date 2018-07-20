Непобежденная «Шишига»: легендарный ГАЗ сражается с тягачом Renault

С кем мы только не стравливали легендарный грузовик ГАЗ 66 «Шишига». Теперь настала очередь потягаться с грузовым автомобилем Renault Magnum без прицепа.

Пользователи справедливо заметили, что сравнение двух этих грузовиков неуместно. Во-первых, Renault обладает только задним ведущим мостом, а у «Шишиги» полный привод. Кроме того, тягачу стоило загрузить задний мост. И, наконец, «Шишига» другой автомобиль по функционалу — она приспособлена для полевых работ, в то время как тягач — для больших грузов, которые нужно возить по хорошему асфальту.

Победителем, судя по всему, вышла «Шишига», хотя мы в этом не уверены. На кадрах видно, что Renault при всем желании не может перетянуть канат и максимум что он способен делать — это стоять на месте. И это при том, что водитель повел себя неспортивно: он нажимал тормоза, поэтому «Шишига» не могла ничего сделать.

Но все равно этот эксперимент — лишний повод побить себя в грудь и покричать, что ГАЗ 66 — легенда.