Ещё
Непобежденная «Шишига»: легендарный ГАЗ сражается с тягачом Renault
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Непобежденная «Шишига»: легендарный ГАЗ сражается с тягачом Renault 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
С кем мы только не стравливали легендарный грузовик ГАЗ 66 «Шишига». Теперь настала очередь потягаться с грузовым автомобилем Renault Magnum без прицепа.
Пользователи справедливо заметили, что сравнение двух этих грузовиков неуместно. Во-первых, Renault обладает только задним ведущим мостом, а у «Шишиги» полный привод. Кроме того, тягачу стоило загрузить задний мост. И, наконец, «Шишига» другой автомобиль по функционалу — она приспособлена для полевых работ, в то время как тягач — для больших грузов, которые нужно возить по хорошему асфальту.
Победителем, судя по всему, вышла «Шишига», хотя мы в этом не уверены. На кадрах видно, что Renault при всем желании не может перетянуть канат и максимум что он способен делать — это стоять на месте. И это при том, что водитель повел себя неспортивно: он нажимал тормоза, поэтому «Шишига» не могла ничего сделать.
Но все равно этот эксперимент — лишний повод побить себя в грудь и покричать, что ГАЗ 66 — легенда.
Авторамблер: последние новости
Видео: как взорвали мост-убийцу в Колумбии Уральский автослесарь объяснил убийство 29-летней модели За неоплаченные штрафы ГИБДД водители заплатят втридорога
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу230
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня29
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1248
Умерла Мария Спивак38
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение