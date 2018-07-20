На трех курортах Крыма нашли незаконные аттракционы

Нарушения установлены в ходе рейдов, которые провели сотрудники инспекции Гостехнадзора РК вместе с представителями отдела муниципального контроля администраций указанных городов в рамках работы межведомственной комиссии, созданной по инициативе Минкурортов Крыма.

Так, в Алуште выявлено 25 аттракционов, которые не эксплуатировались, при этом разрешительные документы на них инспекция Гостехнадзора не выдавала.

В Ялте такие документы отсутствуют на пять аттракционов, два из которых применялись по назначению. «Коммерсантам разъяснен порядок регистрации и получения талона разрешения на эксплуатацию аттракционной техники, используемой на территории Республики Крым. По трем единицам техники в скором времени будет организована внеплановая выездная проверка», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в Коктебеле (Феодосия) выявлено 100 аттракционов, половина которых установлена без разрешительных документов.

Информация о нарушениях направлена в прокуратуру Крыма.

Надзорные органы вместе с Минкурортов проведут рейды и в других муниципалитетах Республики.