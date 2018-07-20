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Опасный шашлык
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Опасный шашлык 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Роскачество проверило магазинный маринованный шашлык из свинины. Эксперты изучили 24 популярные марки мясного продукта по 57 параметрам качества и безопасности. В пяти образцах нашли кишечную палочку, в трех сальмонеллы, листерии и повышенное содержание антибиотиков. По словам экспертов, «слабое» место готового шашлыка из свинины — условия хранения. Нарушение микробиологических показателей зафиксировано почти в половине образцов.
Чем грозит покупка маринованного шашлыка в магазине, в студии телеканала «МИР 24» рассказала диетолог Светлана Титова.
— Откуда в шашлыке взялись кишечная палочка, сальмонеллы и листерии?
Светлана Титова: Способов, как они туда попадают огромное количество. В первую очередь из корма, потому что возбудителем сальмонеллеза являются куриные яйца, а яичная скорлупа есть в рационе свиней. Туда же входят соевые бобы, они тоже могут быть распространителем сальмонеллы. Еще один фактор — это гигиена. Если свинья, которая болеет сальмонеллезом, попьет из одного поильника, то все заразятся, если их вместе помоют, то все заразятся.
— Насколько опасен для здоровья сальмонеллез?
Светлана Титова: Сальмонелла — это вид кишечной палочки. Она влечет за собой кишечное расстройство, сильное отравление, аллергические реакции, астматические приступы, головокружения, тошноту, обмороки. Лечится оно только в амбулаторных условиях.
— Многие считают, что во время приготовления шашлыка на углях сальмонеллы и листерии погибнут?
Светлана Титова: Это в корне неверно, потому что кишечные палочки не погибают даже при 30-минутной термической обработке продукта. Большой кусок мяса надо варить более трех часов, чтобы все кишечные палочки погибли.
— Безопаснее ли в этом плане покупать не маринованное, а свежее мясо?
Светлана Титова: Смотря где и что за мясо вы покупаете. Но от гельминтов и сальмонелл никто не застрахован.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
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