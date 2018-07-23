Ещё
Юрий Семин: Надеемся, что Крыховяк к нам присоединится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Юрий Семин: Надеемся, что Крыховяк к нам присоединится 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба форварда Ари и возможное подписание контрактов с защитником «Барселоны» Алеишем Видалем и полузащитником «Пари Сен-Жермен» Гжегожем Крыховяком.
«Локомотив» готов отдать за Алеиша Видаля 10 миллионов евро, «Барселона» хочет больше
— У меня была принципиальная позиция — сохранить всех, кто вложил душу в наше чемпионство, — сказал Семин в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». — Плюс три-четыре новичка. Но вмешались обстоятельства. Какие, мне сложно сказать.
— Вам просто довели, что Ари не будет? — Можно и так сказать. Желание это самого игрока или позиция «Краснодара» — не знаю.
— Вам что-нибудь говорит фамилия Видаль? — Знаю такого игрока. Из «Барселоны». Этой теме не первый день, но кто ведет переговоры по нему, информацией не владею. Со мной переход никто не обсуждал, я тоже ни с кем по Видалю не разговаривал.
«Локомотив» достиг договоренности с «ПСЖ» об аренде Крыховяка
— С Крыховяком та же история? — Нет, тут другая картина. Надеемся, что Крыховяк к нам присоединится, но как все сложится, говорить рано.
Напомним, «Локомотив» откроет сезон матчем за Суперкубок России с ЦСКА, который пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.
В первом туре 30 июля чемпионы России сыграют в гостях с «Уфой».
Советский спорт: последние новости
«Барселона» предлагает 55 миллионов фунтов за Виллиана «Эвертон» близок к установлению трансферного рекорда, предложив 50 миллионов фунтов за Ришарлисона Валерий Непомнящий: Получилось так, что «Тамбов» грамотно использовал наши проблемы
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам131
Украина приготовилась перехватывать российские корабли107
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор144
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России70
Корабли НАТО зашли в Одессу111
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение