Юрий Семин: Надеемся, что Крыховяк к нам присоединится

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба форварда Ари и возможное подписание контрактов с защитником «Барселоны» Алеишем Видалем и полузащитником «Пари Сен-Жермен» Гжегожем Крыховяком.

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— У меня была принципиальная позиция — сохранить всех, кто вложил душу в наше чемпионство, — сказал Семин в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». — Плюс три-четыре новичка. Но вмешались обстоятельства. Какие, мне сложно сказать.

— Вам просто довели, что Ари не будет? — Можно и так сказать. Желание это самого игрока или позиция «Краснодара» — не знаю.

— Вам что-нибудь говорит фамилия Видаль? — Знаю такого игрока. Из «Барселоны». Этой теме не первый день, но кто ведет переговоры по нему, информацией не владею. Со мной переход никто не обсуждал, я тоже ни с кем по Видалю не разговаривал.

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— С Крыховяком та же история? — Нет, тут другая картина. Надеемся, что Крыховяк к нам присоединится, но как все сложится, говорить рано.

Напомним, «Локомотив» откроет сезон матчем за Суперкубок России с ЦСКА, который пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.

В первом туре 30 июля чемпионы России сыграют в гостях с «Уфой».