Крыховяк пройдёт медосмотр для «Локомотива» на следующей неделе

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр для «Локомотива», сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи в «Твиттере».

По информации источника, если не произойдёт никаких непредвиденных событий, то 28-летний польский футболист продолжит карьеру в стане «железнодорожников». При этом отмечается, что изначально «Локомотив» хотел арендовать Крыховяка, а сейчас переговоры идут уже о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «ПСЖ» уже согласовали сроки аренды и договорились о том, что парижский клуб возьмёт на себя выплату части зарплаты игрока. Сам футболист якобы не против перехода в «Локомотив», в составе которого он сможет выступить в Лиге чемпионов.