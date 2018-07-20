Ещё
Крыховяк пройдёт медосмотр для «Локомотива» на следующей неделе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крыховяк пройдёт медосмотр для «Локомотива» на следующей неделе 

Чемпионат.com 26 минут назад
Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр для «Локомотива», сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи в «Твиттере».
По информации источника, если не произойдёт никаких непредвиденных событий, то 28-летний польский футболист продолжит карьеру в стане «железнодорожников». При этом отмечается, что изначально «Локомотив» хотел арендовать Крыховяка, а сейчас переговоры идут уже о трансфере игрока.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «ПСЖ» уже согласовали сроки аренды и договорились о том, что парижский клуб возьмёт на себя выплату части зарплаты игрока. Сам футболист якобы не против перехода в «Локомотив», в составе которого он сможет выступить в Лиге чемпионов.
Чемпионат.com: последние новости
СМИ: «Реал» летом заплатит за Куртуа € 35 млн «Ахмат» обыграл «Истанбул Башакшехир», «Рубин» сыграл вничью с «Редингом» Обнародовано фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу252
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня33
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1277
Умерла Мария Спивак39
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение