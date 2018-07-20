7 самых страшные фильмов СССР

Считается, что в советском кино был слабо развит жанр хоррора. Мы решили доказать обратное. Страшных фильмов в СССР снимали немало, и за основу сценариев часто брали классику литературы: от Гоголя до Александра Грина

Нестареющая классика советского хоррора. Первый и лучший советский фильм ужасов, снятый по одноименной повести Николая Гоголя.

Главные роли в «Вие» исполнили актёры, которых в подобном амплуа видеть по меньшей мере непривычно. Наталья Варлей , прославившаяся до этого ролью «спортсменки— комсомолки-красавицы» в «Кавказской пленнице» и Леонид Куравлёв , которого мы любим, прежде всего, за характерные комедийные роли. [С-BLOCK]

Автором идеи съёмок «Вия» был Иван Пырьев , работу он доверил студентам Высших режиссерских курсов Константину Ершову и Григорию Кропачёву. Съёмочный процесс нельзя было назвать ровным. С актёрами и группой постоянно случалась «мистика», хотя, вероятно, часть легенд появилась уже позже, как часть пиар-компании советского образца.

Десять негритят

«Десять негритят» — фильм уникальный в том отношении, что только в СССР экранизация романа Агаты Кристи вышла под оригинальным названием. На Западе в названии вместо негритят были «маленькие индейцы». [С-BLOCK]

Фильм Станислава Говорухина можно назвать шедевром. Великолепный актерский ансамбль (Абдулов, Зельдин, Кайдановский, Жарков, Друбич, Ромашин…), музыка, которая создает характер фильма, нагнетает отчаяние, страх и предчувствие надвигающейся беды и возмездия.

Сюжет картины практически полностью совпадает с сюжетом романа Агаты Кристи. Десять человек под разными предлогами приглашены на Негритянский остров. Оказавшись в замке, каждый слышит записанный на пластинку смертный приговор. На столе — черные фигурки негритят, в каждой спальне — стишок на стене. «Десять негритят решили пообедать, один из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять». Умирает человек — исчезает фигурка негритенка… [С-BLOCK]

Господин оформитель

«Господин оформитель» во время своей премьеры подавался советской прессой как первый мистический триллер, главную роль в нем исполнил Виктор Авилов , а великолепную музыку к картине написал Сергей Курёхин . Для большой армии поклонников и первого и второго «Господин оформитель» является культовым фильмом. За основу сценария Юрием Арабовым был взят рассказ Александра Грина «Серый автомобиль». По сюжету, художник Платон Андреевич в 1908 году ищет модель для манекена и находит девушку Анну, больную чахоткой. После того, как художник завершает работу, девушка умирает. [С-BLOCK] Через несколько лет, в 1914 году, прозябающему в бедности Платону поступает заказ от богача Грильо, чья жена оказывается как две капли воды похожа на Анну… Не будем спойлерить, рассказывая, чем все заканчивается. Этот фильм, снятый в стиле модерн, достоин просмотра.

Письма мертвого человека

Постапокалиптический триллер «Письма мертвого человека» вышел практически одновременно с Чернобыльской трагедией, что придало картине поистине жуткую актуальность. По сюжету картины из-за оплошности ракетчика, подавившегося кофе, происходит запуск ядерной ракеты и мир погружается в ядерную зиму. [С-BLOCK]

Группа выживших, среди которых Нобелевский лауреат и создатель это самой бомбы доктор Ларсен, прячется в подземельях Исторического музея. Каждый из героев проводит время по-своему. Кто-то пишет роман, кто-то готовит послание потомкам, сам Ларсен пишет письма своему скорее всего погибшему другу Эрику, в которых исповедуется и пытается оправдать человечество.

Со временем группа решает переехать в более надежное укрытие — в центральный бункер, возможно навсегда, но мест на всех там не хватает и доктор Ларсен решает остаться вместе с больными детьми из приюта. В итоге сам Ларсен умирает, а дети уходят в беспросветную темноту ядерной ночи. [С-BLOCK]

Дикая охота короля Стаха

В 1979 году режиссер Валерий Рубинчик снял по одноименной повести белорусского писателя Владимира Короткевича, опубликованной в 1964 году. Сюжет фильма отличается от первоисточника, в киноверсии был убран политический контекст о независимости белорусского народа, заложенный в повести Короткевича.

«Дикую охоту короля Стаха» можно назвать готическим триллером. По сюжету, молодой фольклорист Андрей Белорецкий приезжает в белорусское Полесье, чтобы собрать народные предания и селится в поместье, хозяйка которого, Надежда Яновская, рассказывает этнографу страшную легенду окороле Стахе, устраивающем время от времени охоту на старинный род, последней представительницей которого она является. Белорецкий решает помочь Яновской. [С-BLOCK]

Фильм сегодняшнему зрителю, испорченному клиповым восприятием, может показать затянутым и даже скучным, но именно эта напряженная неторопливость, депрессивный саундтрек, гипертрофированная замедленность движений и вызывают эффект, который может оказать только качественный готический триллер.

Жажда страсти

Анастасия Вертинская , которая прославилась ещё в 15 лет ролями в фильмах «Алые паруса» и «Человек амфибия» в 1991 году снялась в мистическом триллере «Жажда страсти». Основой для сценария послужили рассказы Валерия Брюсова , поэтому не удивительно, что фильм получился с налетом декаденства, но от этого он только выигрывает, учитывая общую атмосферу крайне необязательного кинематографа переходной эпохи. [С-BLOCK]

Вертинская играет женщину, обвиненную в убийстве мужа, а её душой завладели темные силы, которые её разрушают. Хорошо сыграл роль инспектора, расследующего убийство, Игорь Косталевский. В общем и целом, фильм можно назвать авторским, но посмотреть его стоит, он действительно страшный. После просмотра возможны «побочные эффекты» в форме страха перед зеркалами.

Пьющие кровь

Вампирская тема, поддерживаемая в русской культуре сегодня только периодическими инъекциями романов Виктора Пелевина , всегда занимала важное место как в нашем фольклоре, так и в литературе. Одним из признанных мастеров мистических рассказов был Алексей Толстой . [С-BLOCK]

Именно по его повести «Упырь», изданной ещё в 1841 году, на закате Советского Союза, в 1991 году режиссер Евгений Татарский снял фильм с жутким названием «Пьющие кровь». Несмотря на кровожадное название, в фильме нет обычных для картин о вампирах кровавых сцен, но кино от этого не становится менее жутким. [С-BLOCK]