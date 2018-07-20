По просьбе жителя Лианозова восстановили освещение во дворе на Алтушке

В арке между подъездами дома 97 на Алтуфьевском шоссе восстановили уличное освещение. Работы выполнили после обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город».

Об устранении замечаний отчитался глава управы Сергей Юрьев

«В настоящее время освещение восстановлено», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)