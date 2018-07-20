Ещё
По просьбе жителя Лианозова восстановили освещение во дворе на Алтушке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По просьбе жителя Лианозова восстановили освещение во дворе на Алтушке 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В арке между подъездами дома 97 на Алтуфьевском шоссе восстановили уличное освещение. Работы выполнили после обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город».
Об устранении замечаний отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«В настоящее время освещение восстановлено», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
Управа района Лианозово: последние новости
Освещение восстановили во дворе на Абрамцевской Спортивный фестиваль в рамках «Московского долголетия» пройдет в сквере на северо-востоке столицы Фасад дома на Череповецкой очистили от вандальных граффити
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу233
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня29
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1255
Умерла Мария Спивак39
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение