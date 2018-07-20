Сотрудничество с Турцией является одним из приоритетов Рязанской области

Делегация Турции во главе с президентом компании EMTA ELEKTRIK DIS TICARET A. S. Османом Карабахом прибыла 20 июля в Рязанскую область для проведения переговоров о сотрудничестве в сфере промышленности. Как отметил в ходе встречи Николай Любимов, развитие российско-турецкого сотрудничества сегодня — одно из приоритетных направлений и является важным для области. Глава региона предложил реализовать в области ряд совместных проектов. В частности, разместить крупный заказ на поставку опор для линии электропередачи на рязанском предприятии «РИМВУД ПРО».

"Оно ориентировано на экспорт. По зарубежным контрактам производится примерно четверть продукции. Завод работает инновационно, старается быть в тренде, имеет хорошие перспективы. На международном рынке изделия предприятия вполне конкурентоспособны. В настоящее время подготовлена заявка в Фонд развития промышленности на получение льготного займа", — сказал Любимов.

Не менее выгодным, по словам главы региона, может стать проект строительства в Рязанской области завода по производству электрического кабеля. Для этого предлагается ряд площадок, в том числе та, где ранее располагался комбайновый завод.

"Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку. Это льготы при уплате таможенных платежей, в случае получения проектом статуса приоритетного, снижение ставок по налогам на прибыль, имущество и транспорт, 0% ставки в отношении движимого имущества сроком на три года, предоставление субсидий, а также ряд других преференций. Регион обладает качественным кадровым потенциалом", — сказал Любимов.

Губернатор обратил внимание на то, что вузы и ссузы региона выпускают хорошо подготовленных специалистов для разных сфер экономики.

"Мы гарантируем инвестору доброе, профессиональное отношение власти, помощь и сопровождение на всех этапах реализации проекта, который я буду курировать лично", — отметил Любимов.

Осман Карабах выразил заинтересованность во взаимодействии с Рязанской областью. «Работать будем, это важно для нас. Мы видим вашу помощь, честное серьезное отношение, желание совместной реализации проектов и надеемся на продолжение сотрудничества», — сказал президент компании.

По его словам, сотрудничество перейдет в «практическую плоскость», и рязанское предприятие получит серьезный заказ. Осман Карабах добавил, что Рязанская область произвела хорошее впечатление и как регион, и как место будущей работы.

Другие новости региона читайте здесь >>