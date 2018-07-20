В Гуанчжоу впервые запущены смешанные автомобильные и железнодорожные перевозки бондовых грузов между Китаем и Европой

Гуанчжоу , 20 июля / Синьхуа / — С вокзала Далан в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня отбыл состав с 41 контейнером грузов, следующий рейсом «Гуанчжоу-Маньчжурия-Россия» в рамках железнодорожных маршрутов Китай-Европа. Планируется, что за 15 дней этот состав преодолеет свыше 10 тыс. км и прибудет в Москву

Таможня Гуанчжоу впервые осуществила транзит бондовых товаров на экспорт в формате смешанных автомобильных и железнодорожных перевозок. Данный состав везет девять контейнеров с товарами, которые были задекларированы и прошли таможню в бондовой портовой зоне Наньша на территории Гуанчжоу, а затем автомобильным транспортом доставлены на вокзал Далан. В числе этих товаров главным образом изделия из кожи и обувь, их вес брутто составляет 61 тонну, стоимость — 1,728 млн евро. —0—