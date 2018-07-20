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Ростовские власти готовы провести президентскую регату в 2020 году на новом гребном канале
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Ростовские власти готовы провести президентскую регату в 2020 году на новом гребном канале 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил провести президентскую регату в 2020 году на новом гребном канале «Дон». Об этом он рассказал в ходе совместного заседания совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.
"Я считаю возможным предложить, например, в 2020 году провести там [на гребном канале «Дон»] президентскую регату. У нас для этого там уже база создана, и он на самом высшем уровне подготовлен к такому соревнованию, российские (соревнования) там уже проходят", — сказал Голубев.
Он отметил, что стоимость реконструкции канала составила порядка 900 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в конце апреля рядом с новым стадионом «Ростов-Арена» открылся реконструированный гребной канал «Дон», работы длились два года. Велось углубление акватории, укрепление берегов и формирование спортивной дистанции с подготовкой дополнительных территорий под развитие спортивных объектов. Все работы выполнялись в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Также губернатор во время заседания отметил, что рядом с новым каналом расположится еще один комплекс. «Мы договорились, что рядом с этим гребным каналом мы создаем базу новых летних олимпийских видов спорта, которые сегодня как комплекс у нас отсутствуют. Мы хотели бы предложить рассмотреть такую возможность в этом месте», — добавил он.
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