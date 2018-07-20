Крымские отельеры имеют право подать в суд на Booking.com, заявили власти 

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Крымские отельеры имеют полное право подать в суд на компанию по бронированию отелей Booking.com, которая ограничила работу в Крыму, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, рейтинги и история отзывов крымских отелей также была обнулена. В свою очередь Ассоциация малых отелей Крыма заявила о намерении объявить вотум недоверия компании Booking.com, в одностороннем порядке нарушившей партнерские договоренности.
"Со стороны Booking.com это, во-первых, некрасиво, как участника бизнеса. Если вы занимаетесь бизнесом, то, будьте добры, выполняйте условия договоров. Если вы приверженец антироссийских санкций и санкций против Крыма, так скажите это отельерам и уходите с рынка. У нас огромнейшее количество различных поисковых систем, сайтов, поэтому не один Booking держит это направление", — сказал Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
По его словам, крымским отельерам стоит устроить коллективный бойкот Booking.com, применив к компании, таким образом, ответные санкции.
"На месте крымских отельеров я бы сейчас обратился в суды за такое виляние хвостом", — подчеркнул Черняк.
По его словам, если Booking.com полностью уйдет из Крыма, то другие поисковые системы будут только благодарны. На проведении курортного сезона это не отразится.
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