Крымские отельеры имеют право подать в суд на Booking.com, заявили власти

Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, рейтинги и история отзывов крымских отелей также была обнулена. В свою очередь Ассоциация малых отелей Крыма заявила о намерении объявить вотум недоверия компании Booking.com, в одностороннем порядке нарушившей партнерские договоренности.

"Со стороны Booking.com это, во-первых, некрасиво, как участника бизнеса. Если вы занимаетесь бизнесом, то, будьте добры, выполняйте условия договоров. Если вы приверженец антироссийских санкций и санкций против Крыма, так скажите это отельерам и уходите с рынка. У нас огромнейшее количество различных поисковых систем, сайтов, поэтому не один Booking держит это направление", — сказал Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, крымским отельерам стоит устроить коллективный бойкот Booking.com, применив к компании, таким образом, ответные санкции.

"На месте крымских отельеров я бы сейчас обратился в суды за такое виляние хвостом", — подчеркнул Черняк.

По его словам, если Booking.com полностью уйдет из Крыма, то другие поисковые системы будут только благодарны. На проведении курортного сезона это не отразится.