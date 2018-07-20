Мэрия Воронежа решила отдать парк «Дельфин» концессионеру 

Инвестор должен будет дать зелёной зоне вторую жизнь. Городские власти решили передать в концессию парк «Дельфин». Распоряжение о создании рабочей группы для разработки концессионного соглашения опубликовали на сайте администрации Воронежа в пятницу, 20 июля. В состав рабочей группы вошли руководители нескольких управлений администрации города. Они разработают документ о передаче парка в концессию для реконструкции зелёной зоны. Парк «Дельфин» расположен левобережной части города, рядом с Северным мостом. Его площадь составляет 5,7 га. Сосновый парк заложили в 40-е годы, а в 70-е начали активно благоустраивать. Официально парк открыли 1 июня 1975 года. Там работали аттракционы, велодром, прокат велосипедов, стенд для стрельбы из пневматических ружей. В 90-е годы парк стал приходить в запустение. Городские власти планировали реконструировать его к 450-летию Воронежа в 2011 году, однако дальше асфальтирования дорожек и установки антивандальных фонарей дело не пошло. Сейчас многие установленные в парке аттракционы, скамейки и прочая инфраструктура пришли в негодность. Сам парк нуждается в продуманном зонировании, а прибрежная территория — в активном освоении и интеграции в состав зелёной зоны. Пока «Дельфин» не отвечает потребностям горожан. В конце 2017 года участники Осенней школы «Зодчества VRN» представили шесть проектов восстановления парка. Все их передали в администрацию города. Архитекторы сошлись во мнении, что нужно максимально использовать такое преимущество «Дельфина» как наличие береговой полосы. Морскую тему предложили обыграть с помощью восстановленного маяка, который будет использоваться как смотровая площадка, многочисленных причалов, благоустроенного песчаного пляжа и развешанных над водой качелей и гамаков. Использует ли мэрия эти идеи — пока неизвестно. Объём средств, необходимых для реконструкции парка «Дельфин», экс-руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова оценила ориентировочно в 100 млн рублей. У муниципалитета таких средств нет. На благоустройство парка в 2018 году выделили всего 265,8 тыс. рублей. Договор концессии предполагает передачу инвестору муниципального имущества для его реконструкции или модернизации. После завершения работ концессионер в течение определённого срока использует это имущество для получения прибыли. После истечения срока договора имущество возвращается собственнику. У мэрии Воронежа уже есть опыт заключения концессионных соглашений. В 2012 году городские власти передали все водоканальное имущество муниципалитета ООО «РВК-Воронеж» на 30 лет с условием его реконструкции. В 2017 году мэрия заключила еще два концессионных соглашения — о переустройстве подземного перехода у Цирка с ООО «Меридиан» и о создании платного парковочного пространства — с белгородским ООО «Городские парковки». Однако с парками эта схема пока не сработала. В 2015 году мэрия намеревалась благоустроить с помощью концессионного соглашения парк «Орлёнок». В 2017 году — «Бринкманский сад». Ни одно из концессионных соглашений так и не заключили. Елена Гончарова