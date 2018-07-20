Как добавить рукописную заметку в письмо на iPhone

Как добавить рукописную заметку в письмо на iPhoneПереписка по электронной почте часто сопровождается пояснениями и уточнениями. Если речь о рабочих моментах, то люди с разным мышлением могут долго и нудно отправлять друг другу неоднозначный текст, но так и не прийти к единому пониманию ситуации.

Помочь разобраться в таком случае может даже простенький рисунок или схема.

Так получится наглядно выразить свои мысли и сделать объяснение доступнее для другого человека.

Когда переписка ведется через iPhone, вставлять нарисованную картинку в переписку кажется долгим и непростым занятием. Не все знают, что есть довольно быстрый способ добавить рисунок или эскиз в письмо при помощи стандартного приложения Почта.

Как добавить рукописную заметку

1. Откройте окно написания письма или ответа в приложении.

2. Дважды тапните в тексте письма для появления контекстного меню.

3. Прокрутите пункты меню и найдите Вставить рисунок.

4. Откроется поле для рукописного ввода. После окончания рисования нажмите Готово и подтвердите вставку картинки в письмо.

Вот так можно быстро добавить поясняющую картинку, нарисовать смайлик или просто выразить какие-нибудь мысли по электронной почте.