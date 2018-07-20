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Как добавить рукописную заметку в письмо на iPhone
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Как добавить рукописную заметку в письмо на iPhone 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Как добавить рукописную заметку в письмо на iPhoneПереписка по электронной почте часто сопровождается пояснениями и уточнениями. Если речь о рабочих моментах, то люди с разным мышлением могут долго и нудно отправлять друг другу неоднозначный текст, но так и не прийти к единому пониманию ситуации.
Помочь разобраться в таком случае может даже простенький рисунок или схема.
Так получится наглядно выразить свои мысли и сделать объяснение доступнее для другого человека.
Когда переписка ведется через iPhone, вставлять нарисованную картинку в переписку кажется долгим и непростым занятием. Не все знают, что есть довольно быстрый способ добавить рисунок или эскиз в письмо при помощи стандартного приложения Почта.
Как добавить рукописную заметку
1. Откройте окно написания письма или ответа в приложении.
2. Дважды тапните в тексте письма для появления контекстного меню.
3. Прокрутите пункты меню и найдите Вставить рисунок.
4. Откроется поле для рукописного ввода. После окончания рисования нажмите Готово и подтвердите вставку картинки в письмо.
Вот так можно быстро добавить поясняющую картинку, нарисовать смайлик или просто выразить какие-нибудь мысли по электронной почте.
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