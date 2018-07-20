В центре «Мои документы» Митина стала доступна новая услуга

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, теперь можно подать в районный центр госуслуг «Мои документы». Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях.