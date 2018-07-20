В центре «Мои документы» Митина стала доступна новая услуга 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, теперь можно подать в районный центр госуслуг «Мои документы». Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях.
— Сейчас жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8 утра до 8 вечера, без привязки к месту жительства. Для этого необходимы паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина. (ср)