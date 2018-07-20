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США уличили в нежелании обвинять Россию в гибели малайзийского «Боинга»
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США уличили в нежелании обвинять Россию в гибели малайзийского «Боинга» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Посольство США в Москве удалило со своего сайта заявление, обвиняющее Россию в крушении «Боинга» Malaysia Airlines в июне 2014 года, на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, передает The Foreign Policy.
Как пишет издание, диппредставительство ненадолго опубликовало сообщение во вторник, 17 июля, и оно осталось в кэшированной версии сайта.
В то же время Государственный департамент США вообще не опубликовал заявление, хотя оно было готово, и содержало жесткую критику Москвы. В версии, которой располагает газета, говорится: «Спустя четыре года после крушения, мир все еще ждет признания Россией своей вины (…) Настало время для России прекратить свою кампанию по дезинформированию, включиться в расследование (…) и наказать виновных в крушении рейса MH17».
Отмечается, что заявление до этого выпускалось ежегодно в день крушения, 17 июля.
В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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