США уличили в нежелании обвинять Россию в гибели малайзийского «Боинга»

Как пишет издание, диппредставительство ненадолго опубликовало сообщение во вторник, 17 июля, и оно осталось в кэшированной версии сайта.

В то же время Государственный департамент США вообще не опубликовал заявление, хотя оно было готово, и содержало жесткую критику Москвы. В версии, которой располагает газета, говорится: «Спустя четыре года после крушения, мир все еще ждет признания Россией своей вины (…) Настало время для России прекратить свою кампанию по дезинформированию, включиться в расследование (…) и наказать виновных в крушении рейса MH17».

Отмечается, что заявление до этого выпускалось ежегодно в день крушения, 17 июля.

НАТО и В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия Евросоюз . Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.