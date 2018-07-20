Власти Подмосковья обсуждают проекты развития Московской селекционной станции

Власти Подмосковья планируют привлечь инвесторов для развития ФГУП «Московская селекционная станция (МСС)», расположенного в подмосковных Серебряных Прудах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

Московская область получила в собственность сельскохозяйственное предприятие ФГУП «Московская селекционная станция (МСС)» и его имущество — земельный участок площадью более 3,6 тысячи гектаров и 67 зданий и сооружений, — на базе которого планируется реализовать крупный инвестиционный проект.

«ФГУП «МСС» имеет отличную базу для развития сельского хозяйства — порядка 3 тысяч гектаров земли составляют пашни, 84 гектара — земля для заготовки сена, а 185 гектаров — это пастбища, поэтому правительством области решено привлечь инвесторов для развития предприятия и продолжения его деятельности», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Он пояснил, что предприятие было передано в собственность области не случайно — находясь в тяжелом финансовом положении и имея долг перед кредиторами, оно не может эффективно вести дальнейшую сельскохозяйственную деятельность.

На территории ФГУП «МСС» рассматривается реализация различных инвестиционных проектов: производство семян отечественных селекционеров-семеноводов (озимой пшеницы, кормовых трав и других отечественных культур), развитие молочного животноводства.

Решение о реализации конкретных инвестиционных проектов будет принимать правительство Московской области. При реализации любого из вариантов появятся рабочие места и новые продукты сельского хозяйства.