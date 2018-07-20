В Подмосковье устранили 93% выявленных в июле в лесах свалок и навалов мусора

В лесах Подмосковья по итогам работы штаба ликвидации несанкционированных скоплений отходов ликвидировали свыше 600 несанкционированных навалов мусора, это примерно 93% всех выявленных свалок, сообщила в пятницу руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создали в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в начале июля. Руководитель штаба — начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева на очередном заседании штаба обозначила основные задачи по устранению мусорных скоплений в регионе. В заседании участвовали представители министерства экологии и природопользования Московской области, министерства экономики и финансов Московской области, комитета лесного хозяйства и региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов.

«С начала работы штаба в подмосковных лесах ликвидировано 619 несанкционированных свалок и навалов — это 93% выявленных штабом в лесах свалок и навалов мусора», — сказала Витушева.

Она также отметила, что параллельно с поиском мусорных скоплений принимаются меры по профилактике правонарушений по недопущению навалов мусора на землях лесного фонда.

Люберцы, «Сегодня мы принимаем решение об установке в ближайшие недели 392 контейнеров для мусора в лесах. Обеспечивать их обслуживание и содержание будут региональные операторы. Также в ближайшие выходные пройдут «лесные» субботники в восьми муниципалитетах Подмосковья, а именно: в Ленинском, Солнечногорском , Пушкинском, Одинцовском муниципальных районах, городских округах Домодедово Красногорск , а также в Старой Купавне», — добавила главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья.

По ее словам, активно к поиску свалок подключились и пользователи соцсетей. Так, по хэштегу #ОхотаНаСвалку уже поступило более 350 сообщений о мусорных скоплениях.