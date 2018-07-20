Политолог: Широкая дискуссия вокруг пенсионных изменений уже по сути началась

«Президент высказал свое мнение, на которое он имеет право, как и каждый из граждан страны по резонансному законопроекту. Президенту он не нравится, мне не нравится, многим не нравится», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов , комментируя отзыв президента на законопроект о пенсионных изменениях.

«Проблема есть, но ее невозможно игнорировать. Вот о чем сказал президент. И широкая дискуссия всех адекватных политических сил вокруг пенсионного маневра изменений уже по сути началась. Сигнал к этому сегодня дал Путин», — считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Но мы говорим о качественной дискуссии, а не о популистской демагогии, которую сегодня с переменным успехом используют разные политиканы, пытаясь «похайпить» на модной теме, поднимая на поверхность не самые лучшие человеческие качества», — пояснил политолог.

«С пенсионной системой надо что-то делать. Было бы верхом, скажем так, безответности оставшееся время, 6 лет, продолжить все как есть, а потом преемнику оставить такую бомбу даже не замедленного действия», — сказал Мартынов.

«Обращу внимание на то, что интервал между первым и вторым чтением в Госдуме увеличен до 60 рабочих дней, хотя в обычном режиме между двумя чтениями проходит 30 дней. Это специально для того, чтобы на площадке Госдумы можно было организовать широкую дискуссию с привлечением экспертного сообщества, представителей заинтересованных групп граждан и профсоюзов», — сказал эксперт.

«Я обращу внимание любителей поорать на то, что вот такого поголовного пенсионного обеспечения нет нигде в мире. Вся наша пенсионная система, основанная как бы на взносах работодателей, все равно носит условно государственный характер. Подобной практики нигде нет. Такое отношение к пенсионному обеспечению и к пенсионерам у нас осталось в сознании от советского прошлого и от социализма. Но его давно уже нет, а фантомные боли остались», — посетовал Мартынов.

«Я лично против уравниловки и поголовного пенсионного обеспечения по возрасту. Я считаю, что это несправедливо, и каждый должен получать пенсию по заслугам: кто-то очень много, кто-то меньше, кто-то совсем мало», — объяснил эксперт.

«К сожалению, находятся политики, которые интенсивно эксплуатируют подобные заблуждения и фантомные ощущения вместо того, чтобы разъяснять гражданам реальное положение вещей, искать какие-то механизмы оптимизации обеспечения жизни людей старшего возраста», — считает директор института.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан. «Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — цитирует Путина ТАСС

Президент подчеркнул, что он и раньше, и сейчас на вопрос о том, какой из различных вариантов повышения пенсионного возраста ему нравится, отвечает, что никакой не нравится. «Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Путин. Президент добавил, что в правительстве тоже мало людей, «если вообще есть», кому нравится повышение пенсионного возраста.

«Градус напряжения в обществе довольно высокий, вчерашняя дискуссия в Госдуме была очень горячей, — считает Мартынов. — Обратите внимание, как начали «поляризироваться» некоторые депутаты. Они на этом пытаются сделать себе быстрые и дешевые политические очки, которые потом быстро обесценятся. Мне кажется, все это не очень красивая история».

Президент, высказав свое личное мнение, снял определенную остроту и напряжение, и пик широкой дискуссии теперь развернется в сентябре, когда депутаты выйдут с каникул, полагает Мартынов. «Ко второму чтению будет представлено большое количество поправок, изменений, и этот законопроект претерпит очень серьезные изменения», — уверен эксперт.