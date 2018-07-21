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Немецкий гонщик Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии
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Немецкий гонщик Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии
Говорит Москва
1 час назад
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Фото:
F1News.ru
Российский спортсмен команды «Уильямс»
Сергей Сироткин
третий раз в сезоне смог выйти во второй сегмент квалификации и стартует в гонке с двенадцатого места.
Сам заезд Гран-при
Германии
пройдёт завтра.
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