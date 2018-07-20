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Путин потребовал привлекать граждан к проектам развития территорий вокруг стадионов ЧМ
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Путин потребовал привлекать граждан к проектам развития территорий вокруг стадионов ЧМ 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал привлекать общественность и экспертов к обсуждению проектов развития территорий вокруг стадионов чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал вице-премьеру Ольге Голодец и губернатору Калининградской области Антону Алиханову, которые доложили главе государства о проекте, который планируется реализовать в Калининграде.
"Общественность, специалисты должны обсуждать такие проекты", — заметил президент. Голодец подчеркнула, что такое обсуждение будет проводиться, а кроме того — аналогичные проекты в других регионах будут учитывать местные особенности.
Говоря о калининградском центре, Алиханов доложил, что он будет включать в себя филиал Большого театра, хореографическое училище, интернат, консерваторию, музейный комплекс. «Двигаемся очень активно, уже два земельных участка выделено», — отметил Алиханов.
Голодец добавила, что туристы воспринимают Калининградскую область как форпост российской культуры. «Поэтому здесь будут собраны самые лучшие образцы российской культуры», — заявила вице-премьер.
Путину показали слайды с изображением будущих зданий. «Красиво», — оценил увиденное Путин.
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