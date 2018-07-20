Путин потребовал привлекать граждан к проектам развития территорий вокруг стадионов ЧМ

"Общественность, специалисты должны обсуждать такие проекты", — заметил президент. Голодец подчеркнула, что такое обсуждение будет проводиться, а кроме того — аналогичные проекты в других регионах будут учитывать местные особенности.

Говоря о калининградском центре, Алиханов доложил, что он будет включать в себя филиал Большого театра, хореографическое училище, интернат, консерваторию, музейный комплекс. «Двигаемся очень активно, уже два земельных участка выделено», — отметил Алиханов.

Голодец добавила, что туристы воспринимают Калининградскую область как форпост российской культуры. «Поэтому здесь будут собраны самые лучшие образцы российской культуры», — заявила вице-премьер.

Путину показали слайды с изображением будущих зданий. «Красиво», — оценил увиденное Путин.