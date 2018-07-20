Автор-исполнитель Александр Жданов выступил в ЦСО «Алтуфьевский»

В филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» состоялся концерт автора-исполнителя, члена российского союза писателей Александра Жданова

Об этом сообщили в отделении дневного пребывания ЦСО.

— Популярные авторские песни горячо воспринимались зрителем. А шлягер «Пицунда», знакомый всему Черноморскому побережью, пришелся по нраву и московской публике, — отметили в центре соцобслуживания.

Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (ео)