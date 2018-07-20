Ещё
Автор-исполнитель Александр Жданов выступил в ЦСО «Алтуфьевский»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автор-исполнитель Александр Жданов выступил в ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» состоялся концерт автора-исполнителя, члена российского союза писателей Александра Жданова.
Об этом сообщили в отделении дневного пребывания ЦСО.
— Популярные авторские песни горячо воспринимались зрителем. А шлягер «Пицунда», знакомый всему Черноморскому побережью, пришелся по нраву и московской публике, — отметили в центре соцобслуживания.
Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (ео)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Центр «мои документы» на Алтушке расширил перечень услуг Марафон «Московское здоровое лето» стартовал в парке на Угличской Праздник шоколада прошел в «Путевой библиотеке»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу236
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня31
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1258
Умерла Мария Спивак39
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение