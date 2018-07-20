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В Калининграде пожарные забрались в окно квартиры из-за загоревшегося на плите обеда
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В Калининграде пожарные забрались в окно квартиры из-за загоревшегося на плите обеда 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде пожарным пришлось отжимать стеклопакеты на балконе квартиры, чтобы потушить загоревшийся обед, оставленный на плите хозяевами. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл в четверг, 19 июля, в одном из многоквартирных домов на ул. Буткова. Житель дома увидел, что из окна его соседей идёт дым, и вызвал экстренные службы. В квартире никого не оказалось. Тогда пожарные по лестнице поднялись к балкону квартиры. На видеозаписи, которую прислали в редакцию очевидцы, можно увидеть, что пожарным приходится отжимать стеклопакет, чтобы попасть в квартиру. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что вызов действительно был. «Возгорание было незначительным, его быстро потушили», — пояснили в ведомстве.
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