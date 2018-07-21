Ещё
Завершился прием заявок на конкурс проектов «Дальневосточный гектар»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершился прием заявок на конкурс проектов «Дальневосточный гектар» 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Минвостокразвития завершило прием работ на конкурс идей и проектов по освоению «дальневосточных гектаров».
Своими идеями о том, как можно использовать земельные участки, полученные по этой программе, поделились граждане со всей России и из стран СНГ. Наибольшую активность наряду с Дальним Востоком проявили жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодара и Екатеринбурга.
Как рассказали «РГ» в министерстве, до конца июля экспертный совет конкурса проведет всестороннюю оценку поступивших заявок, но уже сегодня можно отметить высокое количество проектов, реализующихся на «дальневосточных гектарах».
Напомним, прием заявок на международный конкурс идей «Дальневосточный гектар» стартовал 20 марта и продлился пять месяцев до 20 июля 2018 года. Инициатором конкурса выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке Минвостокразвития России.
Победителей выберет жюри, в состав которого входят эксперты АРЧК ДВ, Минвостокразвития России и соорганизаторов конкурса — МСП Банка и Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Авторы лучших решений по освоению «дальневосточных гектаров» в каждой из пяти номинаций конкурса получат по 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект инвесторам на четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.
Российская Газета: последние новости
Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сознался в преступлении Белорусские военные примут участие в Армейских международных играх Семьи владельцев Fan ID не смогут въезжать в Россию без виз
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян194
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света182
Максакова в короткой юбке вызвала фурор7
Россия «репетирует развал Украины»99
«Газпрому» перекрывают трубу801
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение