Завершился прием заявок на конкурс проектов «Дальневосточный гектар» 

Минвостокразвития завершило прием работ на конкурс идей и проектов по освоению «дальневосточных гектаров».
Своими идеями о том, как можно использовать земельные участки, полученные по этой программе, поделились граждане со всей России и из стран СНГ. Наибольшую активность наряду с Дальним Востоком проявили жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодара и Екатеринбурга.
Как рассказали «РГ» в министерстве, до конца июля экспертный совет конкурса проведет всестороннюю оценку поступивших заявок, но уже сегодня можно отметить высокое количество проектов, реализующихся на «дальневосточных гектарах».
Напомним, прием заявок на международный конкурс идей «Дальневосточный гектар» стартовал 20 марта и продлился пять месяцев до 20 июля 2018 года. Инициатором конкурса выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке Минвостокразвития России.
Победителей выберет жюри, в состав которого входят эксперты АРЧК ДВ, Минвостокразвития России и соорганизаторов конкурса — МСП Банка и Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Авторы лучших решений по освоению «дальневосточных гектаров» в каждой из пяти номинаций конкурса получат по 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект инвесторам на четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.