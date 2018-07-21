Завершился прием заявок на конкурс проектов «Дальневосточный гектар»

Минвостокразвития завершило прием работ на конкурс идей и проектов по освоению «дальневосточных гектаров».

Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодара и Екатеринбурга. Своими идеями о том, как можно использовать земельные участки, полученные по этой программе, поделились граждане со всей России и из стран СНГ. Наибольшую активность наряду с Дальним Востоком проявили жители Москвы

Как рассказали «РГ» в министерстве, до конца июля экспертный совет конкурса проведет всестороннюю оценку поступивших заявок, но уже сегодня можно отметить высокое количество проектов, реализующихся на «дальневосточных гектарах».

Напомним, прием заявок на международный конкурс идей «Дальневосточный гектар» стартовал 20 марта и продлился пять месяцев до 20 июля 2018 года. Инициатором конкурса выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке Минвостокразвития России.