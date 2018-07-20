Законопроект о критериях освоения «дальневосточных гектаров» внесут в Госдуму в 2018 году

В АРЧК пояснили, что, согласно действующей редакции закона, пользователи «дальневосточных гектаров» могут получить право оформить участок в собственность или долгосрочную аренду через пять лет после заключения договора безвозмездного пользования, то есть не ранее 2021 года. Оформить землю в собственность можно при условии ее освоения, а для этого нужно установить критерии, которые будут понятны как для пользователей участков, так и для уполномоченных органов.

"Критерии освоения «дальневосточных гектаров» разработаны Минвостокразвития и АРЧК. Сейчас предложение проходит межведомственное согласование. После согласования документ будет направлен в Правительство. Будем работать над тем, чтобы осенью 2018 года критерии освоения «дальневосточных гектаров» были утверждены", — сказал Ховрат.

Он отметил, что основной задачей Минвостокразвития при разработке критериев было «сделать требования к освоению максимально понятными и исполнимыми». «К примеру, если человек берет участок под строительство жилого дома, то минимально допустимым критерием, на наш взгляд, может являться регистрация дома как объекта незавершенного строительства», — добавил гендиректор АРЧК.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для жителей других регионов России. Оформить участок можно на интернет-портале «Надальнийвосток.рф». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.