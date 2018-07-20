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Москалькова прокомментировала ситуацию с преследованием Бутиной в США
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Москалькова прокомментировала ситуацию с преследованием Бутиной в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что деятельность арестованной в США россиянки Марии Бутиной не имела никакого отношения к шпионажу. Соответствующее заявление опубликовано на сайте омбудсмена.
По словам Москальковой, преследование Бутиной является нарушением прав на свободу мнения и его выражения, а также на справедливое судебное разбирательство.
"Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека, Комиссара Совета Европы по правам человека, представителей международных организаций и омбудсменов высказать свою позицию о недопустимости уголовного преследования властями США граждан за их намерения вести общественную деятельность, не несущую угрозу обществу, а также побудить власти США освободить Марию Бутину", — говорится в сообщении.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал задержание россиянки «фарсом».
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