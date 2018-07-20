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Местные власти в Беларуси помогут убыточным сельхозпредприятиям
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Местные власти в Беларуси помогут убыточным сельхозпредприятиям 

Мир24 1 час назад
В Беларуси помогут убыточным сельским хозяйствам. Для этого местным органам власти дадут дополнительные полномочия. Соответствующий проект указа в пятницу рассмотрел президент Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».
Специальный режим финансового оздоровления позволит обойтись без судов. Вместо этого местным властям будет предложено самим договариваться с кредиторами и проводить реструктуризацию хозяйств, а кроме того — привлекать инвесторов. Президент проект поддержал, но потребовал сохранять за такими хозяйствами аграрный профиль, а за их сотрудниками — рабочие места.
«Мы столько принимаем решений по оздоровлению, уже так оздоравливаем сельхозпредприятия, что, казалось бы, все они должны быть прибыльными. Но чего-то не хватает. Вот еще один нормативно-правовой акт. Не хотелось бы, чтобы мы в очередной раз начали умничать, а потом руководители предприятий на совещании у президента встанут и в пух и прах разнесут все ваши нормативно-правовые акты. Мы должны принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены», — подчеркнул президент.
Как отметили в правительстве, процедура не будет включать в себя списание долгов.
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