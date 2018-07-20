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«Вот это счастье!»: пользователи Сети восхищены играми Сергея Безрукова с 2-летней дочкой
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«Вот это счастье!»: пользователи Сети восхищены играми Сергея Безрукова с 2-летней дочкой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Актер опубликовал в Instagram забавный видеоролик.
На экране Сергей Безруков зачастую предстает в образах брутальных красавцев и невероятно серьезных мужчин, а в Instagram можно увидеть, какой из актера отец. Например, «обнималки-щекоталки» с дочерью Машей.
«Вот это счастье! Такая энергетика сумасшедшая 😉 любовь к детям ни с чем несравнимое ощущение 😍❤️», «Это настолько мило, что и слов не подобрать!», «Папуля зацелует свое солнышко», «Что ещё для счастья надо))», «Заряд отличного настроения», «Уровень няшности зашкаливает», «Какое искреннее счастье в этом коротком видео!», «Целовашки и обнимашки, а что ещё надо для счастья! Поцеловать и обнять вот, что надо деткам! Папка как зацеловал, прелесть!))» — восторгаются поклонники.
Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями в 2016 году. Не так давно актер сообщил поклонникам, что его супруга вновь беременна.
Фото: instagram
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