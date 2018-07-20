Трудно, но можно: центр Ростова останется таким же чистым, как и при ЧМ

Центр донской столицы преобразился к первому домашнему мундиалю России . Ухоженные и чистые улицы, новая садовая мебель, современные остановки — все это радовало глаз местных жителей и туристов. Планка задана высокая, но власти города постараются удержать ее и в дальнейшем, заявил глава администрации Виталий Кушнарёв в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Юг»

Конечно сделать это будет непросто, на время ЧМ-2018 в трех центральных районах для ликвидации свалочных очагов и скоплений мусора частоту уборки улиц увеличили вдвое. Было задействовано рекордное количество уборочных бригад, ситуация мониторилась круглосуточно. — Мы организовали несколько маршрутов по уборке, разработали и использовали комплексную схему проведения этих работ. И, конечно же, та планка, которая была взята по части поддержания чистоты, хотелось бы, чтобы осталась на том же высоком уровне, — заявил Кушнарёв.

Однако, хоть коммунальные службы и начали работать в штатном режиме, темп уборки в центре города постараются сохранить.