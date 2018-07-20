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Более 20 семейных ферм получили в 2018 году гранты на развитие животноводства в КЧР
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Более 20 семейных ферм получили в 2018 году гранты на развитие животноводства в КЧР 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. Обладателями грантов на общую сумму 126,2 млн рублей на развитие в 2018 году семейных животноводческих хозяйств в Карачаево-Черкесии (КЧР) стали 27 фермеров, сообщили в пятницу ТАСС в минсельхозе республики.
"В этом году в конкурсе на получение грантов по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» было подано 115 заявок, 46 бизнес-проектов были допущены ко второму этапу конкурса, обладателями грантов стали 27 глав крестьянских (фермерских) хозяйств на общую сумму 126, 2 млн руб", — сказали в ведомстве.
В минсельхозе отметили, что представленные бизнес-планы прошли тщательную проверку конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители парламента КЧР, правоохранительных органов, члены общественных организаций и главы успешных хозяйств республики. «С 2017 года ужесточены условия при реализации проекта, то есть фермер обязан уже в год получения гранта создать не менее трех постоянных рабочих мест, а объем произведенной продукции у хозяйства ежегодно должен увеличиваться», — сказал собеседник, добавив, что при невыполнении этих условий владельцу придется вернуть средства гранта.
С 2012 года по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» в КЧР гранты получили 436 фермеров, создано более 300 рабочих мест.
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