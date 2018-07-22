В Севастопольской бухте начались общие тренировки к параду в честь Дня ВМФ

Как заявили в пресс-службе Черноморского флота, в параде участвуют экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, экипажи морской авиации ЧФ, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

В ходе репетиций отрабатываются наиболее сложные эпизоды, в которых задействованы военнослужащие. Кроме того, идёт проверка хронометража развёртывания сил, оценивается необходимость дополнительных мер.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что рейд в Севастопольской бухте перекроют из-за репетиций и парада в День ВМФ.