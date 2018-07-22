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В Севастопольской бухте начались общие тренировки к параду в честь Дня ВМФ
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В Севастопольской бухте начались общие тренировки к параду в честь Дня ВМФ 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Как заявили в пресс-службе Черноморского флота, в параде участвуют экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, экипажи морской авиации ЧФ, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
В ходе репетиций отрабатываются наиболее сложные эпизоды, в которых задействованы военнослужащие. Кроме того, идёт проверка хронометража развёртывания сил, оценивается необходимость дополнительных мер.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что рейд в Севастопольской бухте перекроют из-за репетиций и парада в День ВМФ.
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